EUA colocam 8.500 soldados em alerta máximo devido a tensão entre a Rússia e a Ucrânia

O Pentágono disse esta segunda-feira que o secretário de Defesa, Lloyd Austin, pôs até 8.500 soldados em alerta máximo, para que estejam preparados para se mobilizar, se necessário, para tranquilizar os aliados da NATO devido às movimentações russas na fronteira da Ucrânia.

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse que nenhuma decisão final foi tomada e que a ordem visa garantir que os EUA estejam prontos para responder se a NATO decidir dar resposta.