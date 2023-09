Ex-soldado britânico acusado de terrorismo detido em Londres após fugir de prisão

Um antigo soldado britânico acusado de terrorismo foi detido, este sábado, depois de fugir da prisão onde se encontrava a aguardar julgamento, em Londres, informa a Associated Press.Daniel Abed Khalife fugiu escondido num camião de entrega de comida, na prisão de Wandsworth. A fuga motivou muitas críticas ao governo britânico, que foi acusado de incompetência.O detido, de 21 anos, está acusado de colocar bombas falsas numa base militar britânica e de violar segredos confidenciais do Reino Unido, ao reunir informação que poderia ser útil para inimigos.Khalife foi afastado das Forças Armadas britânicas depois de ter sido detido. O arguido negou todas as acusações.As autoridades londrinas tinham oferecido um prémio de mais de 23 mil euros a quem tivesse informação sobre a fuga do jovem.