FBI faz buscas à casa de Rudy Giuliani, antigo advogado de Donald Trump

O FBI está a efetuar buscas na casa de Manhattan do antigo presidente da câmara de Nova Iorque, nos EUA, no âmbito de uma investigação que visa negócios na Ucrânia de Rudy Giuliani quando era advogado do ex-presidente norte-americano, Donald Trump.A notícia, que está a ser avançada pelo diário nova iorquino, "The New York Times", refere que o FBI está a apreender e a analisar dispositivos eletrónicos de Giuliani.O FBI, afirma o jornal, quer saber qual o envolvimento de Giuliani em manobras lobistas ilegais destinadas a favorecer o presidente Donald Trump e, ao mesmo tempo, levar oligarcas daquele país europeu a denegrir a imagem do então ainda candidato à presidência dos EUA – e atual ocupante da Casa Branca -, Joe Biden.A circunstância da investigação, que visa um advogado, está a provocar uma agitação sem precedentes nos meios jurídicos dos EUA.