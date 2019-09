Filho de Bolsonaro publica fotografia falsa para atacar Greta Thunberg

"Vocês roubaram minha infância..." disse a garota financiada pela Open Society de George Soros. pic.twitter.com/5CzPDMd38O — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) September 26, 2019

Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e provável futuro embaixador do Brasil nos EUA, publicou uma fotografia e uma legenda falsas com o intuito de atacar a ativista sueca Greta Thunberg no Twitter.Na imagem, é possível ver a jovem de 16 anos a comer sentada num comboio, observada por crianças negras no lado de fora da janela. A fotografia é uma montagem feita a partir de uma publicação feita por Greta no seu Instagram, em janeiro deste ano. Na imagem verdadeira, a paisagem do comboio são apenas árvores."'Vocês roubaram a minha infância'...disse a garota financiada pela Open Society de George Soros" é a legenda que acompanha a fotografia partilhada pelo filho do presidente brasileiro.A ligação da menina ao multimilionário George Soros é também uma 'fake new'. Na Internet, circula uma imagem manipulada de Greta ao lado de Soros, montagem realizada a partir de uma fotografia da sueca e de Al Gore, antigo vice-presidente dos EUA e ativista ambiental.