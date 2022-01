Filho raptado reencontra a mãe trinta anos depois ao desenhar um mapa da aldeia natal

A história de Li Jingwei é digna de um filme. Quando tinha quatro anos, um vizinho sequestrou-o da aldeia natal na província chinesa de Yunnan e vendeu-o a uma rede de tráfico de crianças.



Agora, trinta anos depois, o homem reencontrou-se com a mãe depois de desenhar de memória um mapa da aldeia natal que viu pela última vez aos quatro anos e o compartilhar na aplicação de vídeos Douyin - conhecido fora da China como Tiktok - na esperança de alguém conseguir identificar o local, avançou o The Guardian.



"Sou uma criança que está à procura da sua casa", disse Li no vídeo.



"Eu lembrava-me das árvores, pedras, vacas e até mesmo as estradas e para onde a água flui", disse Li numa entrevista ao Paper, um meio de comunicação chinês.



A polícia comparou o desenho com uma aldeia de Yunnan, onde havia uma mulher cujo filho tinha desaparecido, e através de um teste de ADN foi confirmado esse filho era Li. Após a identificação, Li e a mãe reencontraram-se este sábado e o encontro ficou registado em vídeo onde se pode ver Li a tirar a máscara à mãe para lhe ver o rosto, antes de cair em lágrimas e a abraçar.



"Trinta e três anos de espera, incontáveis ??noites de saudade e, finalmente, um mapa desenhado à mão de memória, este é o momento de libertação perfeita após 13 dias", escreveu Li nas redes sociais antes do reencontro. "Obrigado a todos os que me ajudaram a reunir-me com a minha família."



"A minha mãe chorou assim que eu peguei no telefone. Após a vídeochamada, eu reconheci-a imediatamente. A minha mãe e eu temos os mesmos lábios, até os meus dentes", disse Li à imprensa chinesa.



O sequestro de Li aconteceu em 1989 e, na altura, ele acabou por ser vendido a uma família em Lankao, a mais de mil milhas de distância.