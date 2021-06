Quase 150 Fuzileiros estão, até final de agosto, em missão na Lituânia, país do Báltico com 679 km de fronteira com a Bielorrússia - alvo de censura por ter desviado um avião para deter um crítico do presidente Alexander Lukashenko, aliado da Rússia e o ‘último ditador da Europa’. Nada que assuste os Fuzileiros, que receberam “um brífingue detalhado sobre as possíveis ameaças e ...