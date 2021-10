França ameaça Reino Unido com corte de energia na ilha de Jersey, no Canal da Mancha

O governo francês ameaça cortar o fornecimento de energia da ilha de Jersey, no Canal da Mancha, depois de o Executivo britânico não ter cedido licenças de pesca a um terço dos barcos franceses que se candidataram a pescar na costa da ilha.

De acordo com o The Guardian, o governo britânico aceitou o pedido de 12 das 47 embarcações franceses, na semana passada, e justificou que as restantes não tinham operações de relevo naquelas águas.

O ministro dos Assunto Europeus francês, Clément Beaune, assumiu que a decisão deverá ser tomada brevemente.

A França tem pressionado a União Europeia para adotar uma postura mais firme com o Reino Unido e o primeiro-ministro, Jean Castex, exige mesmo que a "Comissão [Europeia] deve fazer mais".

Também Clément Beaune quer defender os "interesses" de França "a bem e diplomaticamente", mas avisa que, caso isso não funcione, "é necessário tomar medidas".

"Já chega", disse Beaune, que sublinha a existência de um acordo para o pós-Brexit que "deve ser aplicado a 100%". "Nos próximos dias tomaremos medidas a nível europeu ou nacional para pressionar o Reino Unido", acrescentou.

"As Ilhas do Canal, no Reino Unido, dependem de nós para o fornecimento de energia. Eles também acham que podem viver sozinhos e falar mal da Europa. E uma vez que isso não funciona, colocam-se numa posição de superioridade e de forma agressiva", criticou.



O ministro do Brexit, David Frost, respondeu às acusações do governo francês, que considera não estar a agir de forma "razoável". Frost disse ainda que o Reino Unido foi "extremamente generoso" com os pedidos da União Europeia e questionou as ameaças de que o país tem sido alvo, relata a Sky News.

O fornecimento de energia é feito através de cabos submarinos graças a um contrato comercial assinado entre a empresa francesa EDF e a Jersey Electricity Company.



Já em maio deste ano, os países tinham enviado barcos-patrulha para Jersey devido à disputa pelos direitos de pesca naquelas águas, após a saída do Reino Unido da União Europeia.