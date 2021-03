Sismo de magnitude de 6.2 abala a Grécia

Um terramoto de 6.2 na escala de Richter foi sentido, esta quarta-feira, no centro da Grécia. Eram 10h16 da manhã (hora local).O sismo teve magnitude de seis graus, segundo o Observatório Geodinâmico de Atenas, de 6,2, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos ou de 6,3, como refere o Centro Sismológico da Europa-Mediterrâneo, acrescentando que o epicentro se localizou a cerca de 23 quilómetros a noroeste de Larissa, a quinta cidade mais populosa do país.Foi registado a baixa profundidade, tendo sido sentido em Atenas e até no Kosovo.Não há registo de feridos até ao momento.