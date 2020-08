Guarda suspenso por dizer que menino de 5 anos morto a tiro "devia ter-se desviado"

Um guarda prisional norte-americano foi suspenso de funções e arrisca um processo disciplinar depois de ter comentado a morte de trágica de Cannon Hinnant, um menino de 5 anos que foi morto a tiro quando andava de bicicleta em Wilson, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

Rome Smith, guarda prisional em Nova Jérsia, culpou os pais da criança e a própria vítima pela tragédia, escrevendo nas redes sociais que a criança, atingida pelo vizinho "devia ter-se desviado" da bala, segundo relata o Mirror.

Cannon Hinnant foi morto por, alegadamente, ter invadido o jardim do vizinho. Foi baleado em frente às irmãs com quem brincava, de sete e oito anos.

"Ele devia ter-se baixado, devia ter-se desviado. Culpem é os pais do Cannon, por não cuidarem dele", lia-se numa publicação feita pelo guarda prisional, amplamente difundida, e que foi entretanto apagada.



"Não vamos tolerar que funcionários públicos usem as redes sociais para difundir mensagens de ódio como estas. Não é quem somos nem o que representamos e vamos tomar as mais fortes e robustas medidas ao nosso alcance", garantiu o Diretor de Serviços Prisionais do condado de Cumberland.

O vizinho da família de Cannon, Darius Sessoms, de 25 anos, foi detido e está acusado de homicídio qualificado.