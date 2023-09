Já há outra versão sobre a forma como Daniel Sancho conheceu o cirurgião Edwin Arrieta

Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.



Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades. O jovem é cozinheiro no catering La Boheme e na Boogie Burgers, ambos em Madrid.

Mais de um mês depois do assassinato macabro de Edwin Arrieta, continuam a surgir novas versões sobre a relação do cirurgião com o chef Daniel Sancho. Segundo avança o 'Ok Diario', os dois homens não se conheceram nas redes sociais mas sim numa discoteca em Madrid.Daniel Sancho e Edwin Arrieta terão estado juntos pela primeira vez no inverno passado. Segundo explicam pessoas próximas do filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, o espaço de música eletrónica fica localizado na rua Serrano 41, no bairro de Salamanca, e costuma ser frequentado por clientes com "alto poder de compra".O médico colombiano viajou várias vezes para Espanha a partir desse dia. Várias testemunhas garante que viram Daniel e Edwin juntos em diversas ocasiões nos últimos seis meses. O chef e o cirurgião partilhavam o gosto pela gastronomia e pelas viagens.Segundo a revista Lecturas, que cita fontes próximas do chef, Edwin Arrieta queria investir nos projetos culinários de Daniel. O filho do ator revelou, na recriação do momento da morte do cirurgião, que umas das razões da morte do médico foi querer terminar os encontros sexuais. Daniel tinha namorada e ia casar.Recorde-se que Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o