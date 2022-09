Joe Biden declara emergência para a Florida por causa da tempestade Ian

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou este domingo a declaração de emergência para o estado da Florida e ordenou o apoio federal à resposta estadual e local à passagem prevista da tempestade tropical Ian pela região.

A Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) anunciou, em comunicado, que a declaração permite que a assistência federal de emergência esteja disponível para o estado da Florida.

A iniciativa do chefe de Estado surge após o governador da Florida, Ron DeSantis, ampliar no sábado o estado de emergência à totalidade do território da Florida, perante a previsão de que o Ian se agrave para classificação de furacão e atinja a costa oriental deste estado do sudeste dos Estados Unidos.