O Presidente dos Estados Unidos Joe Biden condenou hoje, durante uma visita a Nova Iorque, a onda de violência armada que afeta esta metrópole e outras grandes cidades do país.

"Basta. Sabemos que podemos fazer algo a este respeito", referiu o chefe de Estado norte-americano durante um discurso no quartel-general da polícia de Nova Iorque.

Biden sublinhou a escalada da criminalidade nos Estados Unidos, com 64 crianças feridas e 26 mortas em atos de violência com armas desde o início do ano.