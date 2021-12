Jogador de futebol encontrado morto em praia no Brasil

Impacto Futebol Clube, de Osasco,

"Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e disse ao meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, o meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de desaparecer assim", disse a esposa do jogador, Larissa Oliveira, de 22 anos, ao G1.



Larissa disse a família ligou aos bombeiros e à polícia e que, após 36 horas "de desespero", um pescador encontrou o corpo de Anderson a boiar no mar.



"Como ele era jogador e tinha uma saúde boa, ele deve ter andado alguns quilômetros, cansado, ido jogar uma água no corpo, e a água deve ter levado ele", acrescenta.



Anderson Lourenço deixa um filho bebé, que completou 11 meses no último sábado.





O jogador de futebol Anderson Lourenço foi encontrado morto no mar na Praia Grande, no litoral de São Paulo, no Brasil, depois de mais de 30 horas desaparecido.O jovem de 23 anos, que jogava noestava de viagem com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada da passada sexta-feira. De acordo com o G1, a família desconfia de que ele tenha caminhado cerca de 10km até à praia, onde se afogou ao entrar no mar.