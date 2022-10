Kate Middleton e Camila usam tiara em visita de estado do líder sul-africano

o que está a chamar a atenção é a tiara que vão utilizar no próximo encontro.





A visita de estado é a primeira desde que Carlos subiu ao trono. O Rei visitou a África do Sul em várias ocasiões, desde a sua primeira visita ao país, e conheceu Pretória, Joanesburgo, Durban e Cidade do Cabo, em 1997.



Cyril Ramaphosa, e a Primeira-Dama no Palácio de Buckingham de 22 a 24 de novembro.A visita de estado é a primeira desde que Carlos subiu ao trono. O Rei visitou a África do Sul em várias ocasiões, desde a sua primeira visita ao país, e conheceu Pretória, Joanesburgo, Durban e Cidade do Cabo, em 1997.

Kate Middleton, princesa de Gales, e Camila Parker Bowles, rainha consorte, vão usar tiaras durante a visita de estado do Presidente sul-africano ao Palácio de Buckingham, em Londres.A família real britânica é conhecida por usar anéis e jóias com muito brilho, masSegundo a Hello!, o Rei Carlos III anunciou que vai receber o Presidente da República da África do Sul,