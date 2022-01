Keanu Reeves doa 70% do salário ganho com filme "Matrix" para investigação sobre cancro

O ator Keanu Reeves decidiu doar grande parte do salário que recebeu com o filme "Matrix" para investigação da leucemia, depois de ver uma das irmãs a lutar contra a doença entre 1991 e 2001.Reeves, de 57 anos, foi o principal apoio da irmã durante os 10 anos em que esteve doente e terá gasto, nessa altura, cinco milhões de dólares na recuperação. O ator ajudou também a lançar uma instituição para ajudar pessoas na luta contra o cancro. No entanto nunca quis que o seu nome fosse associado.O salário do ator era inicialmente de 10 milhões se dólares, mas o sucesso do filme aumentou o valor para 35 milhões, segundo o jornal New Post York. Além de todas as doações para instituições de caridade, Keanu Reeves também marcou o cinema com gestos e solidariedade.O ator negociou um bónus para as sequelas de "Matrix" que se destinaram às equipas de efeitos especiais e guarda-roupa.