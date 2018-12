Libertada em Espanha jovem grávida de 16 anos vendida pelos pais

Casal romeno vendeu a filha por 8 mil euros e simulou o rapto da menor para a reaver.

Uma rapariga de 16 anos que está grávida foi libertada por agentes da Polícia Nacional de Espanha em Huelva, depois de ter sido vendida pelos pais. O jornal El Mundo revela que os progenitores receberam 8 mil euros para entregar a menor a uma família romena, para que se casasse com o filho varão.



A operação policial levou à detenção de quatro pessoas, incluindo a mãe da menor, detida em Espanha e o pai, que foi preso na Roménia em articulação entre as polícias dos dois países.



A investigação partiu de uma denúncia do próprio pai à polícia romena, que se queixou que a filha havia sido raptada por quatro pessoas na Roménia e metida à força num carro que a levou a Espanha. Diziam que tinham conseguido falar ao telefone com a adolescente e que esta lhes revelou ter sido obrigada a casar com um rapaz.



A denúncia indicava também supostas queixas da menor aos pais de que tinha sido obrigada a prostituir-se num clube de alterne da Andaluzia. Diziam ainda os progenitores que tiveram de pagar 150 euros, pedidos pela família que tinha a menor retida, para custear um aborto da jovem.



Os pais diziam que a rapariga tinha conseguido escapar aos sequestradores, já depois de ter sido forçada a casar. O pai garantia que foi ameaçado de morte quando disse ao marido da jovem que ia a Espanha procurá-la.



Mas rapidamente os agentes perceberam que, em vez de um sequestro, o caso era antes a concretização de um plano dos pais para venderem a filha. A mãe acabou por confessar que recebeu 8 mil euros do clã que levou a jovem, em troca de um documento que lhes enviou a autorizar a saída da filha da Roménia. Mais, confessou que a denúncia do falso sequestro aconteceu porque o casal queria resgatá-la para a entregar a outra família, com maior capacidade financeira.

A polícia espanhola começou por deter membros do clã que manteve a menor sequestrada em Espanha. A matriarca do clã e dois dos filhos - incluindo o que que casou com a menor, suspeito de delitos sexuais - , foram detidos.



Mas a investigação revelou a implicação dos pais da rapariga no negócio e a mãe foi detida em Huelva. A menor, que está grávida, foi resgatada nesta cidade e está agora aos cuidados de um centro de apoio a menores, na Andaluzia.