Mãe descobre que a filha está viva seis anos depois

Mulher julgava que a filha estava morta depois da casa de ambas ser assolada por um incêndio.

11:26

Luz Cuevas descobriu que a sua bebé, que julgava estar morta, afinal está viva, seis anos depois. A mulher tinha sido informada que, depois de um incêndio ter assolado a casa da família, a criança não tinha sobrevivido às chamas, no ano de 1997, em Filadélfia, Estados Unidos. Carolyn, responsável pelo desaparecimento da menina, foi agora condenada, trazendo à memória este caso que surpreendeu o mundo.

Luz reconheceu a filha Delimar numa festa de aniversário e utilizou alguns fios de cabelo da criança para fazer o teste de ADN.

De acordo com o The Sun, a criança dormia no quarto no andar de cima da casa quando o fogo começou. Assim que a mãe correu para o quarto viu que a bebé já não estava no berço. Luz sofreu queimaduras no rosto antes de ser resgatada pelos bombeiros, enquanto gritava que a filha tinha sido raptada.

A polícia esclareceu a mãe desesperada, dizendo que os restos mortais do bebé teriam sido encontrados incinerados nos destroços causados pelas chamas.

Seis anos depois, Luz estava numa festa quando viu uma menina de cabelos escuros chamada Aaliyah, com covinhas inconfundíveis, muito semelhantes às feições da bebé.

Depois de feitos os testes de ADN aos fios de cabelo da menina, ficou comprovado que Aaliyah era a filha de Luz, que ela julgava ter morrido no incêndio.

De acordo com o mesmo jornal britânico, Delimar tinha sido raptada e sequestrada por Carolyn, uma prima de Luz, que ateara o fogo na casa da família. A mulher terá levado a criança para morar com ela em Nova Jersey - criando-a como sua filha.

Carolyn foi agora acusada de sequestro, incêndio criminoso, assalto, esconder o paradeiro de uma criança e interferir na custódia da mesma, enfrentando agora uma pena de nove a 30 anos de prisão.

Segundo cita o The Sun, Delimar, a criança sequestrada, afirma agora estar "feliz" por estar de volta à sua "verdadeira casa" com a mãe Luz.