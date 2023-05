O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu ontem o apoio dos 300 mil eleitores do Cidadãos, após o partido anunciar que não irá concorrer às legislativas antecipadas de 23 de julho.“Esta casa reformista é a vossa casa”, disse Feijóo, que estendeu igualmente a mão ao PSOE para um eventual pacto constitucionalista para retirar ao Bildu (partido pró-ETA) qualquer possibilidade de governar em Navarra e no País Basco.