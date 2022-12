Líder do partido PSOL diz que Lula da Silva deve governar o Brasil mantendo-se fiel à esquerda

O líder do partido PSOL disse à Lusa esperar do Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no domingo, uma política de esquerda, "fiel ao programa escolhido na eleição".

"Uma agenda de 'centro' não é capaz de resolver a crise que o país vive. Por isso espero que Lula se mantenha fiel ao programa escolhido na eleição", frisou à Lusa Juliano Medeiros, presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), um partido que representa 'a nova esquerda', alicerçado por causas sociais, antirracista, defesa das minorias e defensor da presença do Estado na economia.

Apesar de Lula da Silva ter vencido a corrida para a presidência contra Jair Bolsonaro, encontrará uma maioria do Congresso composta pelo chamado 'centrão', um conjunto de partidos políticos predominantemente de direita que usa a sua força em bloco na defesa dos seus próprios interesses.