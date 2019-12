Mãe mata as filhas porque atrapalhavam a sua vida sexual

Uma jovem de 23 anos foi condenada a pena de prisão perpétua, por ter morto as duas filhas a fim de poder fazer a sua vida sexual completamente à vontade.



Louise Porton, de Rugby, em Inglaterra, sentia que as crianças atrapalhavam a sua vida sexual e, por isso, decidiu tirar-lhes a vida. O tribunal em Birmingham, Inglaterra, ordenou que a mulher cumpra, pelo menos, 32 anos de prisão efetiva.





Segundo avança o jornal Mirror, Louise sufocou Lexi, de 3 anos, e estrangulou Scarlett, de 16 meses, antes de ligar para o número de emergência médica.Os meios de socorro foram acionanados, no entanto, quando chegaram ao local estranharam o facto de a mãe não aparentar estar muito preocupada com as filhas.Mais tarde, já aquando das investigações da morte das crianças, soube-se que a mulher tinha aceite 41 pedidos de amizade numa aplicação de relacionamentos no dia seguinte à morte das meninas.O julgamento de Louise durou cinco semanas. Foi condenada a prisão perpétua, com um mínimo de 32 anos de prisão efetivamente cumprida.Em tribunal a juíza referiu que as meninas "eram crianças sem culpa nenhuma, claramente vulneráveis, e deviam ter podido confiar na mãe para as proteger e criar". Em vez disso, continuou a juíza, "a senhora tirou-lhes a vida".