Mais de 230 arguidos condenados num dos maiores julgamentos de sempre contra a máfia italiana

Um tribunal italiano condenou mais de 230 arguidos num dos maiores julgamentos de sempre contra a máfia. O caso tinha como alvo o grupo de crime organizado 'Ndrangheta, da Calabria.Mais de 330 mafiosos e cúmplices envolvidos enfrentavam acusações de extorsão, tráfico de droga e roubo. O julgamento durou quase três anos e a acusação foi conhecida esta segunda-feira.Os líderes da máfia calabresa Saverio Razionale e Domenico Bonavota receberam as penas mais pesadas, os dois foram condenados a 30 anos de prisão."As decisões significam que a Calabria está livre do grupo criminoso", disse um dos mais reputados magistrados italianos Nicola Gratteri, citado pela Reuters.Entre os condenados está um ex-deputado italiano. Giancarlo Pittelli, membro do Forza Italia, partido de centro-direita, foi sentenciado a passar 11 anos na prisão por conluio com a máfia.O grupo 'Ndrangheta é considerado uma das máfias mais perigosas de Itália. As juízas do caso tiveram de viver, nos últimos tempos, sob proteção policial.