Matteo Salvini acusado de racismo em Itália

Ministro do Interior foi acusado da racismo por defender a realização de um censo à comunidade cigana.

Por Ricardo Ramos | 10:43

O ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, foi acusado da racismo por defender a realização de um censo à comunidade cigana com o objetivo de identificar e expulsar todos os que não são italianos.



Salvini defendeu a medida, afirmando que o governo precisa de saber "quem são, onde vivem e quantos são" os ciganos italianos.



"Aqueles que estiverem em situação irregular serão deportados. Os outros, infelizmente, teremos de ficar com eles", afirmou, numa declaração que levantou acusações de racismo e causou tensão na coligação governamental, com o vice-PM Luigi di Maio, do Movimento 5 Estrelas, a lembrar que a medida "é inconstitucional". Salvini recuou e garantiu que o censo visa apenas "proteger as crianças ciganas".



Calcula-se que a comunidade cigana italiana tenha cerca de 130 mil pessoas, metade das quais oriundas da Roménia e da antiga Jugoslávia.