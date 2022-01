Médico viaja em jato fretado das Bahamas para São Paulo para atender Jair Bolsonaro

O cirurgião gastroenterologista António Luiz Vasconcellos de Macedo está a viajar esta segunda-feira num jato particular fretado especialmente para o levar das Bahamas, nas Caraíbas, onde passava férias, para São Paulo, para atender o presidente Jair Bolsonaro, internado desde a madrugada num hospital de luxo desta cidade brasileira com um quadro de obstrução intestinal. O especialista deve aterrar no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, pouco depois das duas horas locais da madrugada, cinco horas em Lisboa.

Macedo foi informado ainda de madrugada da hospitalização de Bolsonaro, que passava férias numa praia de Santa Catarina mas sentiu-se mal domingo e, com o agravamento do quadro de saúde, foi transportado na madrugada desta segunda para o Hospital Vila Nova Star, onde o cirurgião atende. O médico tentou durante várias horas conseguir lugar num voo comercial que saísse das Bahamas, mas, não o conseguindo, o Nova Star decidiu fretar um jatinho particular para assegurar a viagem do seu famoso especialista.

Em contacto com jornalistas já durante a longa viagem, de mais de 6300 km, António Luiz Macedo afirmou que assim que aterrar irá imediatamente para o hospital para examinar o presidente. Ele disse que só após fazer um detalhado exame presencial, com a apalpação clínica do abdómen de Bolsonaro e estudar os laudos e exames de imagem feitos ao chefe de Estado ao longo desta segunda-feira pela sua equipa é que decidirá se será ou não necessário realizar uma cirurgia.

António Luiz de Macedo era o médico cirurgião de plantão no Hospital da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Juiz de Fora, no estado brasileiro de Minas Gerais, no dia 6 de Setembro de 2018, quando Jair Bolsonaro foi atacado com uma faca de grandes dimensões durante um acto de campanha para as presidenciais naquela cidade. Bolsonaro chegou ao hospital com vastas e profundas lesões no abdomen, que afectaram vários órgãos, com grande hemorragia interna e praticamente sem pressão, e foram a técnica e o talento de Macedo que lhe salvaram a vida no último momento.

O sucesso dessa cirugia deu fama ao cirurgião, que passou a actuar em grandes hospitais de São Paulo e foi tirado de um deles a peso de ouro para ser a grande estrela do Vila Nova Star, recentemente inaugurado. O gastroenterologista já operou Jair Bolsonaro quatro vezes para sanar problemas e intercorrências provocadas pela facada, e agora, mais uma vez, é nele que o presidente brasileiro deposita as suas esperanças de ultrapassar mais esta crise de saúde.