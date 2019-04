Menina de sete anos com síndrome raro apelidada de Chucky pelos pais

Condição genética denominada 'síndrome do cabelo impenteável' faz com que Wynter tenha um visual único.

Uma menina de sete anos, de Northallerton, em Inglaterra, com uma condição genética rara denominada "síndrome do cabelo impenteável" está a ser apelidada de Chucky, uma personagem fictícia cuja primeira aparição foi no filme "Chucky, o Boneco Diabólico" de 1989.



O cabelo de Wynter Seymour é incontrolável e faz com que esta tenha uma aparência muito característica. A condição genética afeta cerca de 100 pessoas em todo o mundo e acredita-se que Albert Einstein tenha sido uma das pessoas com este síndrome.



A menina nasceu, segundo conta a mãe ao jornal britânico Mirror, com o cabelo grisalho e preto. Com o passar do tempo, o cabelo da criança tornou-se loiro, quase branco.



A alcunha de Chucky foi dada pelos próprios pais de Wynter.



Charlotte Seymour, a mãe da menina, revela que é muitas vezes abordada na rua por causa do cabelo da filha, mas leva a característica como algo único.



No Halloween, os pais da criança vestiram-na mesmo de Chucky tornando a característica ainda mais evidente.



Óleo de bebé, alisadores, produtos para cabelo crespo e sprays de desembaraçar foram apenas alguns dos produtos que Charlotte tentou usar para domar o cabelo da menina até perceber que não havia nada a fazer.



Segundo os pais, Wynter aprendeu a gostar do seu visual e adora a atenção que este lhe dá.