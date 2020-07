Michelle, mulher de Jair Bolsonaro, testa positivo para coronavírus

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", pode ler-se numa nota divulgada pela Presidência e citada pelo jornal Globo.



Recorde-se que o presidente do Brasil anunciou há poucos dias que estava curado da Covid-19, depois de ter testado positivo a 7 de julho.



A primeira-dama participou esta quarta-feira numa cerimónia no Palácio do Planalto. Michelle Bolsonaro surgiu de máscara ao lado do presidente brasileiro e chegou mesmo a discursar.