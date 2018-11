Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionário morre esmagado por trator depois de cão pressionar a alavanca

Fazendeiro estava a trabalhar no jardim e deixou o seu animal de estimação no interior da viatura.

20:48

Um fazendeiro milionário morreu esmagado por um trator quando o seu cão, que estava dentro da viatura, pressionou a alavanca do acelerador. Derek Mead sofreu uma fratura vertebral e uma asfixia traumática durante o acidente, pelo que não resistiu e acabou por perder a vida. O caso ocorreu em Somerset, no Reino Unido, em junho do ano passado.



O homem de 70 anos ficou esmagado entre o trator e o portão. Apesar do esforço das equipas de socorro, Derek acabou por morrer ainda no local. "Provavelmente o cão saltou para ver onde estava o dono e colocou as patas na alavanca", concluiu um dos investigadores, que arquivaram o caso como tendo sido um acidente.



A vítima foi encontrada pelo filho que chamou de imediato as autoridades. Derek Mead era presidente do Mead Group, que administra um centro de leilões. O irmão deste, Roger, também morreu de forma semelhante há 30 anos atrás, quando o trator em que seguia se despistou.