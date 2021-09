Moradores autorizados a ir a casas nos arredores do vulcão em La Palma para recolher pertences

Alguns habitantes que vivem perto do local da erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma (Canárias) foram autorizados a deslocar-se temporariamente às suas casas para recolher os seus pertences.

O vulcão entra esta quinta-feira no seu décimo segundo dia de atividade e não há alterações substanciais no seu estado desde que o fluxo de lava chegou ao mar na quarta-feira ao fim do dia.

De acordo com o último relatório de situação do Departamento de Segurança Nacional (DSN), divulgado às 07:00 horas locais desta quinta-feira (a mesma hora em Lisboa), "desde que o fluxo de lava chegou ontem [quarta-feira] ao mar, não se registaram alterações substanciais na atividade vulcânica".