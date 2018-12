Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 136 quilos senta-se em cima do namorado e mata-o

Windi Thomas, de 44 anos, declarou-se culpada pelo assassinato do seu namorado de 54 quilos.

O homicídio aconteceu em Março deste ano, avança o jornal Daily Mail. Durante uma discussão do casal, Thomas terá inicialmente atacado o seu namorado com uma faca, espetando-a numa mão.



Depois, arremessou a perna de uma mesa contra ele. Por fim, asfixiou-o. Thomas garantiu às autoridades que, durante o assassinato, estava sob o efeito de álcool e queria comprar crack.



Devido à confissão e a um acordo com as autoridades, Windi Thomas conseguiu descer a prisão efetiva de 20 a 40 anos para 18 a 36 anos. A irmã da vítima diz que "ela deveria ter recebido mais 40 anos de pena". "Ela merecia prisão perpétua", afirmou.



A irmã da vítima diz ainda que Windi e o namorado estavam juntos há dois anos. "Eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Eles até ficaram em minha casa e eu pedi a Windi Thomas: 'por favor, não mates o meu irmão'", disse.