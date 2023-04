Mulher desaparecida encontrada com vida dentro de carro submerso

Uma mulher que estava desaparecida foi encontrada com vida dentro de um carro que estava submerso no lago O'the Pines, no condado de Marion, no estado do Texas, nos EUA, no dia 8 de abril. A descoberta foi feita por um pescador que reparou na parte de cima de um carro dentro do lago."Enquanto nos estávamos a preparar para remover o jipe da água, descobrimos que uma pessoa estava no veículo e mexia-se", disse o chefe de Marion, citado pela televisão norte-americana Fox News.A polícia não revelou o nome da mulher mas disse que estava na lista de pessoas desaparecidas do departamento policial de Longview, que fica a cerca de de 48 quilómetros a sul do lago onde foi encontrada. Informou ainda que a mulher estava dada como desaparecida desde as 17h35 do dia 8 de abril, mas que não sabe quanto tempo o carro esteve dentro de água.