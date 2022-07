Mulher encontra filho de oito meses e sogra mortos em piscina

Uma avó, de 75 anos, e o neto, de oito meses, morreram afogados na passada sexta-feira numa piscina em Préserville, a cerca de 25 quilómetros de Toulouse, em França.A mãe do bebé tinha deixado a criança com a sogra para ir dar uma aula. Quando regressou, a mulher procurou as vítimas e acabou por encontrar os seus corpos a aboiar na piscina, de acordo com o jornal francês Le Figaro.Os corpos vão ser autópsiados na próxima segunda-feira e foi já aberta uma investigação para apurar o que aconteceu. No entanto, os investigadores apontam para um acidente.