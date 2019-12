Mulher morre engasgada com um marshmallow

Mia Austin, de 30 anos, morreu engasgada com um marshmallow depois de tentar copiar um desafio que viu no programa Love Island. A mulher sofria de 'Síndrome do Encarceramento', uma doença onde os movimentos do corpo inteiro ficam paralisados à exceção dos olhos e da função mental.

Quem sofre do também conhecido como "locked-in syndrome" não consegue fazer expressões faciais, mexer-se, falar ou comunicar por si.

A mulher de Merseyside, Inglaterra, entrou em pânico quando se começou a engasgar com o doce e morreu antes de os paramédicos chegarem. O desafio consistia em meter o maior número possível de marshmallows na boca.

Mia estava em viagem com a mãe quando lhe disse que queria comprar os doces para fazer o jogo. De acordo com a mãe, Austin queria fazer o desafio com mais dois amigos.

Os paramédicos foram chamados ao parque de férias em Abersoch, no norte do País de Gales, mas a mulher não sobreviveu.

Mia Austin desenvolveu o problema depois de ter um acidente vascular cerebral (AVC) quando tinha 21 anos. A mulher já tinha sofrido de vários incidentes de asfixia antes e a família recebeu equipamento médico especializado para tentar evitar que os incidentes se repetissem.

A mulher morreu em junho e o médico-legista Dewi Prtchard Jones considerou a morte como acidental.

Austin chegou a escrever um livro sobre como lidar com o problema e foi nomeada "mulher do ano" dois dias depois da morte em Merseyside, a terra Natal.