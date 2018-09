Mulher norte-americana acusa Cristiano Ronaldo de violação

Caso remonta a 2009, altura em que o internacional português conheceu Kathryn Mayorga.

16:02

Kathryn Mayorga, uma mulher norte-americana, veio publicamente dizer que terá sofrido uma alegada violação por parte do internacional português Cristiano Ronaldo, em Las Vegas, num caso que remonta a 2009.De acordo com a publicação alemão avançado da Juventus terá pago 375 mil euros à queixosa para não apresentar queixa sobre o incidente.No entanto, numa reviravolta de eventos, o advogado da vítima avançou entretanto com uma impugnação do acordo entre o jogador e a mulher, alegada vítima de violação.Ao site alemão, a norte-americana de 34 anos refere que Ronaldo a terá obrigado a praticar sexo anal, segundo avança a Sábado