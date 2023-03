Mulher que dizia ser a pessoa mais velha do mundo morreu aos 128 anos

A dois meses de completar 129 anos, Johanna Mazibuko, morreu na África do Sul em consequência de um possível derrame cerebral apontado pela sua nora e cuidadora, Thandiwe Wesinyana, ao jornal News24.

Familiares próximos da mulher, que afirmava ser a pessoa mais velha do mundo, garantem que Johanna detinha um documento de identificação que comprovava a veracidade da sua idade. Ainda assim, não houve uma análise aos documentos e, por isso, não existe até ao momento reconhecimento oficial das declarações feitas.

Johanna Mazibuko não sabia ler nem escrever e ainda que as suas recordações de infância sejam vagas, no dia em que completou o seu 128º aniversário revelou ao jornal News24 recordar-se de uma época em que havia uma infestação de gafanhotos nas fazendas. "Havia alguns que se podia comer. Era como se estivesse a comer carne".

Mãe de sete filhos, sobreviveu a duas guerras mundiais e a duas pandemias globais. Mas garante ter sido naquela época que se vivia bem: "Vivíamos tão bem nas quintas. Não houve problemas na altura".

O presidente da Câmara, James Tsolela, quer que esta mulher seja "devidamente homenageada" e por isso, está a tentar que a sua longevidade seja reconhecida pelo Guiness World Records.

"Estamos a tentar perceber através de pesquisas quem é a mais velha. Não conseguimos encontrar ninguém da idade dela. Temos a identidade que o comprova", esclareceu o presidente.

Mas é a Americana, Maria Branyas Morera, considerada a pessoa mais velha do mundo, aos 115 anos, pelo Guiness World Records. A "supercentenária" (título dado às pessoas que passam os 110 anos) e utilizadora da rede social, vai contando com auxilio da filha na partilha das suas vivências com os seus seguidores.