Mulher violada mata agressor com golpe de jiu-jitsu

Uma jovem de 20 anos foi

em São Paulo, este sábado, mas reagiu e aplicou um golpe de mata-leão até matar o agressor, em Vila Perus, em São Paulo, no Brasil.

vítima de violação

De acordo com a polícia local, a rapariga tinha ido com uma amiga a uma festa. No regresso a casa, foi abordada por um homem que acabou por arrastá-la para uma praça onde a violou. A amiga conseguiu fugir para pedir socorro. A jovem começou a lutar com o agressor e aplicou-lhe um golpe de jiu-jitsu conhecido como mata-leão.



A vítima saiu depois do local e começou a pedir ajuda a pessoas que estavam próximas, para impedir o agressor de continuar a persegui-la. Dois homens foram ajudá-la e perceberam que o violador já estava morto.



A jovem foi levada para o hospital Hospital Pérola Byington.