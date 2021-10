Negacionistas intimidam jovem de cadeira de rodas à porta de centro de vacinação no Reino Unido

Um grupo de negacionistas que se manifestou junto ao centro de vacinação de Bayside, no País de Gales, no Reino Unido, insultou uma adolescente de 15 anos de cadeira de rodas e a sua mãe por irem tomar a vacina contra a Covid-19.

O confronto ocorreu enquanto a mãe colocava a cadeira de rodas da filha, Grace, no carro. O grupo de negacionistas rodeou o veículo e começou a intimidar ambas.

Segundo citou a BBC, a mãe de Grace foi acusada de usar a filha como um "rato de laboratório", tendo descrito a situação como "incrivelmente intimidante" e "horrível".

Angela, a mãe da adolescente, tentou explicar aos negacionistas que a filha está a usar cadeira de rodas devido à Covid-19. Contudo, o grupo continuou a defender que a jovem não deveria tomar a vacina, uma vez que tem imunidade natural.

"Acho que fiquei triste mais do que tudo porque é algo com que ainda vivo, leva cada segundo do meu dia", disse Grace. "Ter pessoas a invadir o meu espaço pessoal não foi agradável", acrescentou.

A jovem foi diagnosticada com Covid-19 em novembro do ano passado, tendo estado internada no hospital. Ter contraído o vírus levou a que viesse a desenvolver Encefalomielite Málgica.

Esta condição neurológica, também conhecida por cansaço crónico, incapacita os doentes de fazer as tarefas básicas do dia-a-dia, deixando-os rapidamente exaustos.