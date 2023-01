Negado recurso de Andrew Tate após ser condenado a 30 dias de prisão

Os procuradores apreenderam 15 veículos de luxo e mais de 10 propriedades e casas pertencentes aos suspeitos, disse à Reuters Ramona Bolla, porta-voz da unidade de crime anti-organizado romena DIICOT.





Tate ganhou notoriedade por comentários misóginos e discursos de ódio. Chegou mesmo a ser banido do Twitter devido às suas intervenções polémicas.

O ex-pugilista mudou-se para a Roménia depois de ter sido investigado no Reino Unido sob acusações de agressão sexual, que acabaram por ser retiradas.

O recurso de Andrew Tate para pôr fim a sua detenção na Roménia foi esta terça-feira rejeitado pelo Tribunal. O ex-pugilista vai permanecer detido durante os próximos 30 dias pela suspeita dos crimes de tráfico de seres humanos e violação , avança a BBC.O antigo kickboxer foi detido a 29 de dezembro ao lado do irmão no âmbito de uma investigação policial. As autoridades romenas suspeitam que ambos estejam envolvidos num esquema de crime organizado.A polícia romena identificou seis mulheres que terão sido exploradas sexualmente e obrigadas a a participar em conteúdos pornográficos.Até ao momento, os irmãos negam o envolvimento nos crimes. Para além de Tate, encontram-se também detidos o seu irmão e mais dois cidadãos romenos.Os procuradores do caso apreenderam 15 veículos de luxo e mais de 10 propriedades.