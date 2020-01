Novo vídeo mostra avião ucraniano a ser atingido por dois mísseis no Irão. Veja as imagens

A publicação norte-americana The New York Times divulgou um novo vídeo onde é possível ver o avião ucraniano a ser abatido por dois mísseis, no Irão, no passado dia 8 de janeiro.As imagens, captadas por uma câmara de vigilância da zona e verificadas pelo jornal, mostram os mísseis iranianos a atingirem o Boeing 737 da Ukrainian International Airlines, com uma diferença de cerca de 30 segundos.