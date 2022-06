Novos dirigentes do Juntos pela Catalunha defendem avanços para a independência

O novo secretário-geral do Junts per Catalunya (Juntos pela Catalunha), Jordi Turull, afirmou este sábado que a política de pactos do partido deve estar condicionada ao objetivo de avançar para a independência catalã.

Jordi Turull, nomeado secretário-geral da formação em substituição de Jordi Sànchez, falava no congresso que o partido independentista catalão celebra em Argelès-sur-Mer, França.

"Se para avançar for preciso pactuar, pactuaremos, mas uma coisa deve ficar clara: Junts deve ser um partido que faz acordos ao serviço da Catalunha, mas que nunca coloca a Catalunha ao serviço de pactos", afirmou.