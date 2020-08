Obama diz que Trump “ameaça a democracia” na Convenção Democrata

O ex-presidente Barack Obama lançou quarta-feira um forte ataque contra o seu sucessor, Donald Trump, acusando-o de estar disposto a “destruir a democracia americana se isso for necessário para vencer”.









Discursando na terceira noite da Convenção Democrata, Obama lançou aquele que já é considerado como o ataque mais severo feito por um ex-presidente contra o seu sucessor. “Há quase quatro anos que ele não mostra qualquer interesse em fazer o seu trabalho, nenhum interesse em procurar consensos, nenhum interesse em usar o cargo para ajudar alguém a não ser ele próprio e os seus amigos, nenhum interesse em tratar a Presidência como nada mais do que um reality show que ele pode usar para obter a atenção que deseja”, afirmou Obama, acusando Trump de “nunca ter levado o cargo a sério”. O ex-presidente pediu ainda aos eleitores para acreditarem em Joe Biden, que descreveu como “um irmão”.

A terceira noite da convenção contou ainda com discursos da antiga secretária de Estado Hillary Clinton e da líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.



“Liderança falhada custou vidas”

Kamala Harris acusou Trump de mergulhar os Estados Unidos no caos com as suas políticas divisivas e a sua falta de liderança, “que custou vidas e empregos” durante a pandemia. “O caos constante deixou-nos à deriva, a incompetência deixou-nos receosos e a insensibilidade fez-nos sentir sozinhos. É demasiado”, afirmou Harris no discurso em que aceitou formalmente a nomeação como candidata à vice-presidência dos EUA.