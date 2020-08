Opositor russo Alexei Navalny apresenta sinais de envenenamento, confirma hospital alemão

O hospital alemão onde se encontra hospitalizado em coma Alexei Navalny confirma que o opositor russo apresenta sinais de envenenamento.Um exame médico do líder da oposição russa Alexei Navalny encontrou indícios de envenenamento. "A equipa de médicos examinou o paciente em detalhe após a sua chegada. Os resultados clínicos indicam envenenamento por uma substância do grupo de substâncias ativas chamadas inibidores da colinesterase", disse o hospital em um comunicado.Navalny, um adversário de longa data do presidente russo, Vladimir Putin, adoeceu na quinta-feira e foi levado de avião para a Alemanha para tratamento.