Padre empurrado de altar por mulher durante missa

Uma mulher invadiu o altar de uma igreja durante uma missa e empurrou um padre este domingo, em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo, no Brasil.Segundo avança o site G1 da Globo, a mulher, que passou pela segurança, acabou detida pela polícia militar. O padre não sofreu quaisquer ferimentos, mas a situação preocupou as cerca de 50 mil pessoas presentes.O padre caiu da estrutura, mas voltou ao palco minutos depois para continuar a celebração.A agressora tem 32 anos e a polícia local tomou conta da ocorrência.