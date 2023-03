Papa Francisco regressa ao trabalho apesar de continuar no hospital

A saúde do Papa Francisco está a melhorar após ter sido hospitalizado e já retomou o seu trabalho, apesar de ainda estar no hospital, afirmou esta quinta-feira o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé Matteo Bruni numa declaração.



"Sua Santidade Papa Francisco descansou bem durante a noite. O seu quadro clínico está a melhorar gradualmente e ele continua o tratamento planeado", disse a declaração. O líder religioso foi internado na quarta-feira com uma infeção respiratória.





"Esta manhã, após o pequeno-almoço, ele leu alguns jornais e retomou o trabalho", acrescentou. A declaração dizia também que o Papa tinha rezado na pequena capela dentro da sua suite privada do hospital.De acordo com a agência Reuters, o Papa foi inesperadamente levado ao hospital depois de se queixar de dificuldades respiratórias, levantando novas preocupações sobre a saúde do Sumo Pontífice de 86 anos.A agência noticiosa italiana ANSA, citando fontes hospitalares, disse que os médicos tinham "por agora" descartado problemas cardíacos e pneumonia para Francisco. O Vaticano também disse que não tem COVID-19.