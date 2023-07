Partido Juntos pela Catalunha avisa que não vai apoiar Pedro Sánchez "a troco de nada"

A cabeça de lista do Juntos pela Catalunha (JxCat), que conquistou no domingo sete lugares no Congresso espanhol, avisou que o partido não vai apoiar Pedro Sánchez para o cargo de primeiro-ministro "a troco de nada".

A prioridade do JxCat "é a Catalunha" e não "a governabilidade do Estado", afirmou Míriam Nogueras, em conferência de imprensa, na sede eleitoral do partido, ao lado da presidente, Laura Borràs, e do secretário-geral, Jordi Turull.

Nogueras acrescentou que se está a abrir "uma nova etapa para a mudança e recuperar a unidade" pró-independência.