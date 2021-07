Pelo menos 17 mortos em queda de avião militar nas Filipinas

Pelo menos 17 pessoas perderam este domingo a vida na queda de um avião de transporte militar do exército das Filipinas na ilha de Jolo, anunciaram as autoridades, adiantando que foram resgatados com vida pelo menos 40 pessoas.

Segundo um comunicado do ministro da Defesa, Delfin Lorenzana, seguiam a bordo da aeronave, um Hercules C-130, 92 pessoas.

Até agora, 40 pessoas foram resgatadas do aparelho em chamas, um Hércules C-130, que caiu enquanto tentava aterrar na ilha de Jolo, na província de Sulu, disse à agência France-Presse (AFP) o general Cirilito Sobejana, que disse esperar que outras vidas sejam salvas.