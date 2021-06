Polícia encontra quase quatro mil ossos humanos na casa de talhante homicida canibal

Andrés, um talhante mexicano é o principal suspeito do homicídio da mulher de um agente da polícia da Cidade do México, assim como de pelo menos outros 5 homicídios e de atos canibais, após ter dito em tribunal que arrancou a pele da cara de uma das vítimas, porque "ela era muito bonita". Agora, na casa do homicida, as autoridades fizeram uma descoberta macabra: debaixo dos chão de um dos quartos forma encontrados 3787 ossos humanos.

Segundo o The Sun, os investigadores admitem que as ossadas encontradas estavam partidas em várias partes, o que sugere que os corpos das vítimas de Andrés foram também comidos pelo homicida. As autoridades acreditam que os ossos serão de entre 17 a 20 pessoas, mas assumem que as buscas continuaram na casa de Andrés, em outras divisões, e que poderão ser encontradas "muitas mais vítimas".

Foram também encontrados objetos pessoais e documentos de identificação de muitas pessoas, escondidos pela casa, que a polícia acredita serem das vítimas. O caso começou a ser investigado depois de Andrés ter convidado uma amiga, mulher de um agente da polícia, para ir com ele às compras. A mulher desapareceu nesse dia.

Segundo relatos, buscas iniciais à casa do homem revelaram o corpo da mulher mutilado e esquartejado, assim como partes do corpo de pelo menos outras cinco mulheres, que Andrés confessou ter matado.