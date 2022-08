Quatro pessoas em estado crítico após serem atingidas por um raio perto da Casa Branca

Quatro pessoas ficaram em estado crítico após terem sido atingidas por um raio no Lafayette Park, junto da Casa Branca, em Washington DC, nos EUA.De acordo com a FOX News, os serviços de emergência acorreram ao local pelas 6h52 locais e encontraram dois homens e duas mulheres com ferimentos muito graves.Todas as vítimas foram transportadas de urgência para hospitais locais.O porta-voz dos bombeiros adianta que elementos dos Serviços Secretos, que estavam à paisana no local, assistiram ao momento em que as pessoas foram atingidas pelo raio e aprestaram os primeiros socorros.