A família real birtânica divulgou, esta segunda-feira de manhã, na rede social Twitter, um timelapse a lembrar a vida da rainha Isabel II."Recordando a Nossa Rainha. Hoje, as pessoas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo prestarão homenagem à vida extraordinária e ao reinado de Sua Majestade, a Rainha", pode ler-se na publicação. O vídeo, com 1.47 minutos, mostra alguns dos principais momentos da vida privada e pública de Isabel II, do nascimento ao casamento, passando pela coroação, nascimentos dos filhos ou momentos de lazer.