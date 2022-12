Rei Carlos III recusa-se a poupar na coroação

O Rei Carlos III recusou os planos de poupar na cerimónia de coroação. O monarca pretende um evento glorioso, apesar da crise que se vive no Reino Unido devido à inflação e ao elevado custo de vida, reporta o Jornal britânico Telegraph.Depois da morte da Rainha Isabel II, os gastos relativos às cerimónias fúnebres geraram polémica e os organizadores do evento prometeram ser mais contidos no próximo celebração, que no caso é a coroação do Rei Carlos III.O monarca veio a público para explicar que a cerimónia será mais curta e contará com menos participantes, mas que isso não significa que esta não será especial.Segundo o jornal britânico, os envolvidos no planeamento estão determinados em realizar uma celebração "nas melhores tradições de mil anos de história".A coroação vai acontecer dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster.