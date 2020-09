Reino Unido admite decretar novo confinamento devido à Covid-19

O Reino Unido admitiu esta sexta-feira a possibilidade de decretar um segundo confinamento nacional devido ao aumento do número de novos contágios por Covid-19, que duplicaram de 3 mil para 6 mil na última semana. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, garantiu que o confinamento só será aplicado como “último recurso” e que o governo “fará tudo o necessário para garantir a segurança dos cidadãos”.Além do aumento preocupante dos contágios nas últimas semanas, que afetou principalmente o noroeste do país e a região metropolitana de Londres, o número de hospitalizações também está a subir, com o número de pessoas internadas por Covid-19 a duplicar a cada semana. O Reino Unido, que foi um dos últimos países europeus a levantar o confinamento nacional, já tem várias regiões sob quarentena local, num total de cerca de 10 milhões de pessoas.A Comunidade de Madrid anunciou restrições de mobilidade em 37 zonas e bairros onde foram registados mais de mil casos por 100 mil habitantes, numa tentativa de travar a propagação do Covid-19 e evitar novo confinamento. Moradores só podem sair para trabalhar, fazer compras, ir à escola e ao médico. Os parques foram encerrados e os ajuntamentos limitados a 6 pessoas.