Rússia acusa de terrorismo mulher suspeita de colocar bomba em café de São Petersburgo

pró Putin

Darya Trepova foi acusada, esta terça-feira, de terrorismo pelo homicídio do blogger, Vladlen Tatarsky. A mulher, suspeita de colocar uma bomba num café de São Petersburgo, está a ser responsabilizada por "um ato terrorista de um grupo organizado que causou a morte intencional", informa a Reuters.A comissão de Investigação acredita que Darya agiu a mando de pessoas que trabalham para as forças ucrânianas.A mulher foi tranferida de São Petersburgo para ser julgada em Moscovo, no tribunal distrital de Basmanny. Os procuradores pedem a prisão preventiva de Darya Trepova.